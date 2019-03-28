Этот контент был опубликован 28 марта 2019 г. 16:46

Вашингтон. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Доклад спецпрокурора Роберта Мюллера по "российскому расследованию" состоит из более чем 300 страниц, сообщает газета The New York Times со ссылкой на неназванные источники.

В то же время, отчет генпрокурора США Уильяма Барра с "основными заключениями" по докладу, представленный американскому конгрессу в конце прошлой недели, состоял всего из четырех страниц, отмечает газета.

"Это вызывает вопросы о тех аспектах, которые господин Барр не включил в те четыре страницы, которые он отправил конгрессу", - пишет газета.

Минюст США пока не предоставлял официальных сведений об объеме доклада Р.Мюллера. Текст самого доклада все еще не опубликован.

Для США нередки такие объемные доклады по значимым делам, отмечает газета. Так, доклад независимой комиссии по терактам 11 сентября 2001 года занял 567 страниц. Доклад независимого прокурора Кенетта Старра конгрессу США по делу об отношениях экс-президента США Билла Клинтона и Моники Левински в 1998 году состоял из 445 страниц.

Члены команд Р.Мюллера и У.Барра сейчас изучают доклад, чтобы отредактировать то информацию, которая, по их мнению, не должна быть доступна широкой общественности, сообщает газета. Публикация общедоступной версии доклада ожидается в ближайшие недели, отмечают СМИ.

На прошлой неделе стало известно, что Р.Мюллер завершил расследование предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы 2016 года и передал доклад генпрокурору У.Барру.

У.Барр, изучив доклад Р.Мюллера, направил в конгресс письмо, в котором говорилось, что спецпрокурор не увидел признаков сговора команды Д.Трампа с РФ.

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