Этот контент был опубликован 24 октября 2019 г. 9:59

Мадрид. 24 октября. ИНТЕРФАКС - При соблюдении максимальных мер безопасности в Долине Павших близ Мадрида проходит подготовка к процедуре эксгумации останков бывшего руководителя Испании Франсиско Франко.

Как сообщает интернет-портал испанской газеты "Паис", в Долину Павших уже прибыли министр юстиции Испании Долорес Дельгадо и еще двое представителей правительства, которые будут наблюдать за процессом изъятия останков Франко и их транспортировкой на место нового захоронения.

В ближайшее время для участия в церемонии в Долину Павших прибудут 22 родственника Франко, однако наблюдать за процессом эксгумации будет позволено лишь двум из них.

На всех дорогах, ведущих в Долину Павших, по периметру в восемь километров установлены кордоны гражданской гвардии Испании.

Идет подготовка и на кладбище Мингоррубио в мадридском районе Пардо, куда будут перемещены останки Франко. В частности туда уже прибыли представители католической церкви, которые отслужат мессу, также на автомобилях доставлены венки.

Начало процедуры эксгумации намечено на 10:30 местного времени (11:30 мск).

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