Мадрид. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Испанское правительство проинформировало о начале эксгумации останков бывшего руководителя страны Франсиско Франко из могилы в базилике, расположенной в Долине Павших неподалеку от Мадрида.

Между тем на камеры, установленные на эспланаде перед базиликой, демонстрируют прибытие военного вертолета, на котором останки Франко будут перемещены на военный аэродром, расположенный неподалеку от кладбища Мингоррубио в мадридском районе Пардо. Оттуда гроб доставят к месту нового захоронения в склеп, в котором упокоена вдова Франко.

Как сообщалось ранее, в сам момент эксгумации будет позволено присутствовать лишь двум родственникам из 22 пожелавших принять участие в церемонии. Кроме них за процедурой будут наблюдать министр юстиции Испании Долорес Дельгадо и двое представителей канцелярии премьер-министра.

Гроб с телом покойного в момент эксгумации будет закрыт ширмой, поскольку власти, несмотря на просьбу семьи, отказались покрыть его флагом Испании. Между тем, внук бывшего испанского руководителя Франсис Франко был замечен на выходе из своего дома и на эспланаде перед базиликой с государственным флагом Испании времен Франсиско Франко.

Процедуру эксгумации проведут один судебный следователь и шесть сотрудников похоронного бюро - их имена не разглашаются, ввиду угроз, поступивших со стороны испанских ультраправых.

Плита весом в полторы тонны, накрывающая могилу Франко, будет перемещена с помощью крана. Место, куда ее переместят, также не раскрывается из соображений безопасности. Останки Франко будут помещены в новый гроб, поскольку нынешний уже находится в плохом состоянии. При этом заключения судмедэкспертов о том, что эксгумации подвергаются именно останки Франко, не потребуется, поскольку люди, занимавшие в 1975 году на момент смерти Франко посты министра юстиции и главного королевского нотариуса, заверили, что останков никого другого в этой могиле находиться не может.

Затем гроб без каких-либо государственных символов, хотя семья и настаивала на этом, родственники вынесут на плечах из базилики на открытое пространство, где будет отслужена месса.

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