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Этот контент был опубликован 2 октября 2018 г. 19:08 02.10.2018 - 19:08

Вашингтон. 2 октября. ИНТЕРФАКС - В министерство обороны США доставили посылку, в которой специалисты обнаружили ядовитое вещество рицин, сообщает во вторник телеканал Си-эн-эн со ссылкой на источники в американском министерстве обороны.

Посылку доставили в отделение почтовой корреспонденции министерства обороны. В главное здание посылка не попала.

Результаты исследования - предварительные, отмечает телеканал, ожидается, что дополнительные анализы проведет ФБР.

Журналист телеканала "Фокс ньюс" Ликас Томлинсон сообщил со ссылкой на пресс-службу Пентагона, что в Минобороны США прибыли как минимум две посылки, которые могут содержать рицин.

Рицин - токсичное вещество растительного происхождения, опасное для человека.

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