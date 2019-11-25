Этот контент был опубликован 25 ноября 2019 г. 12:23

Берлин. 25 ноября. ИНТЕРФАКС - В Дрездене неизвестные грабители проникли в музей "Зеленый свод", где хранится крупнейшая коллекция сокровищ в Европе, передает в понедельник "Дойче велле" со ссылкой на полицию.

По данным издания "Бильд", преступники похитили из музея бриллианты и другие ценности. Ущерб может составить миллионы евро, отмечет газета. По ее данным, грабители пробрались в музей через окно, предварительно обесточив здание.

В музее "Зеленый свод" хранится порядка 3 тыс. экспонатов из золота, серебра, драгоценных камней, изделий из слоновой кости и других ценных материалов. Свое название он получил из-за того, что прежде в одном из залов располагались колонны, окрашенные в малахитово-зеленый цвет.

Сокровищница получила серьезные повреждения во время Второй мировой войны, долгое время ее коллекция располагалась в музее изобразительных искусств Альбертинум в Дрездене. "Зеленый свод" открыл двери для посетителей после реконструкции в 2006 году.

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