Этот контент был опубликован 29 апреля 2020 г. 9:45

Дубай. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - В эмирате Дубай возобновил свою работу Золотой рынок, который пользуется широкой популярностью у туристов, сообщают арабские СМИ.

Розничным магазинам разрешено работать с 11:00 до 21:00, оптовым точкам - с 10:00 до 17:00.

Продавцам предписали строго соблюдать санитарные меры и проводить дезинфекцию. На работу разрешено выйти только 30% сотрудников каждого отельного магазина.

В минувшее воскресенье в Дубае начали ослаблять ограничительные меры в некоторых районах, введенные для борьбы с распространением коронавируса. Открыты салоны красоты, кафе и рестораны, а также торговые центра.

За время пандемии коронавируса в ОАЭ зарегистрировали более 11,3 тыс. случаев заражения, около 90 человек скончалось.

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