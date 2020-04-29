Дубай. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - В эмирате Дубай возобновил свою работу Золотой рынок, который пользуется широкой популярностью у туристов, сообщают арабские СМИ.
Розничным магазинам разрешено работать с 11:00 до 21:00, оптовым точкам - с 10:00 до 17:00.
Продавцам предписали строго соблюдать санитарные меры и проводить дезинфекцию. На работу разрешено выйти только 30% сотрудников каждого отельного магазина.
В минувшее воскресенье в Дубае начали ослаблять ограничительные меры в некоторых районах, введенные для борьбы с распространением коронавируса. Открыты салоны красоты, кафе и рестораны, а также торговые центра.
За время пандемии коронавируса в ОАЭ зарегистрировали более 11,3 тыс. случаев заражения, около 90 человек скончалось.
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