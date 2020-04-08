Этот контент был опубликован 8 апреля 2020 г. 17:40

Дубай. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Власти Дубая прекратили заключать брачные договоры и выдавать свидетельства о расторжении браков из-за коронавируса, сообщает портал Gulf News.

Таким образом власти Дубая хотят предотвратить скопления людей, так как на свадьбы и разводы в эмирате обычно приходит много родственников, отмечает портал.

Ранее в марте власти Дубая попросили гостиницы и другие организации, проводящие у себя свадьбы, отменить их, а жителей эмирата попросили не проводить свадьбы дома.

Власти ОАЭ попросили жителей всех эмиратов отложить свадьбы до нормализации обстановки.

В ОАЭ коронавирус выявили у 2,6 тыс. человек, 12 человек скончались.

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