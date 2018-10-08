Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 8 октября 2018 г. 16:19 08.10.2018 - 16:19

Иерусалим. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Представители еврейской общины США и местные религиозные лидеры направили письмо премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с призывом пересмотреть решение о сносе деревни бедуинов в палестинской общине Хан аль-Ахмар, сообщает в понедельник газета "Джерузалем пост".

"Снос, если он состоится, нарушит принципы прав человека и гуманитарного права, которым Израиль, как демократическое государство, привержен", - цитирует газета отрывок из этого письма.

Авторы письма отметили, что снос деревни, по их мнению, "станет очередным препятствием для урегулирования палестинско-израильского конфликта и преградой на пути к миру и справедливости".

В мае 2018 года Верховный суд Израиля одобрил снос деревни бедуинов в палестинской общине Хан аль-Ахмар, которая находится на Западном берегу реки Иордан между Иерусалимом и поселением Маале-Адумим.

В Израиле считают, что поселение было возведено незаконно. По данным ООН, в поселении проживает около 180 человек. Израильская сторона предложила им новое место для создания поселения. Однако жители заявили, что предложенное место не подходит им.

1кю аю

Neuer Inhalt Horizontal Line