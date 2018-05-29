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Этот контент был опубликован 29 мая 2018 г. 18:25 29.05.2018 - 18:25

Брюссель. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Торговые отношения Евросоюза с Соединенными Штатами становятся все более сложными и требуют чрезвычайно деликатной политики, заявила представитель Еврокомиссии по торговле Сесилия Мальмстрем.

"Мы обеспокоены односторонними инициативами американцев, которые подрывают систему многосторонней торговли. Временное освобождение от (таможенных - ИФ) мер по стали и алюминию для Европейского союза действует до 31 мая. Без соответствующего решения американского президента таможенные пошлины в 25% на сталь и 10% на алюминий начнут применяться к европейскому экспорту с пятницы, 1 июня", - сказала она, выступая во вторник в рамках дебатов на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге.

Она сообщила о своих контактах с министром торговли США Уилбуром Россом и добавила, что в среду они снова встречаются в Париже. При этом С.Мальмстрем отметила, что при всей важности этой встречи, окончательное решение будет принимать президент США Дональд Трамп.

С.Мальмстрем повторила известную позицию ЕС о требовании полного и бессрочного освобождения от американского таможенного обложения и заявила, что американская сторона использует торговлю как средство давления, чтобы ограничить европейский импорт стали и алюминия, а также с целью поставить свой рынок в выгодное положение.

Она напомнила выводы саммита ЕС в Софии, в которых указывалось, что при бессрочной отмене пошлин для Евросоюза Брюссель "мог бы обратиться к позитивной повестке", состоящей из четырех позиций: углубленные отношения в энергетической области, в частности по разделу американского сжиженного газа; усиление сотрудничества между регулирующими инстанциями, совместная работа по реформированию ВТО, допуск к европейскому рынку для американских автомобилей и запчастей к ним и допуск к государственным рынкам.

"Если американцы навяжут рестриктивные квоты, тогда будет введен новый регламент, который окажет влияние на американский импорт в Европу", - заявила представитель Европейской комиссии.

Она также сказала о планах ЕК обратиться в ВТО, если возникнут проблемы.

"Еврокомиссия расположена предпринять действия по защите нашего собственного рынка стали, если это будет оправдано результатами анализа, который сейчас проводится", - отметила С.Мальмстрем.

Она пообещала евродепутатам доложить в ближайшие дни об итогах своих дальнейших переговоров. "Я надеюсь, что это будет позитивный доклад: без таможенных пошлин, без квот. Но, честно, я в это не очень верю", - заключила она.

ов пч

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