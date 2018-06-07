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Этот контент был опубликован 7 июня 2018 г. 13:32 07.06.2018 - 13:32

Брюссель. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Официальный представитель Еврокомиссии Александр Винтерштейн заявил, что в позиции ЕС в отношении антироссийских санкций, нет никаких изменений.

"Все государства-члены едины в отношении санкций, введенных в свое время. Вопрос о пересмотре принадлежит компетенции Совета (ЕС), а не Комиссии (ЕК). И председатель (Жан-Клод Юнкер - ИФ) всегда говорил, что минские соглашения должны быть полностью выполнены, и санкции были введены с целью добиться выполнения соглашений Минска", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

"То есть нет изменений. Председатель ясно высказался. Позиция государств-членов, насколько я знаю, также ясна. И в любом случае, это вопрос для совета (ЕС)", - заявил А.Винтерштейн в ответ на просьбу прокомментировать позицию Ж.-К.Юнкера в связи с его последними заявлениями по России и призывом нового руководства Италии пересмотреть санкционный режим в отношении РФ.

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