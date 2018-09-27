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Этот контент был опубликован 27 сентября 2018 г. 14:57 27.09.2018 - 14:57

Брюссель. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Работая над подготовкой Brexit, представители Еврокомиссии дистанцируются от катастрофических сценариев и слухов, заявил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"Мы должны вести себя спокойно, рассудительно и продолжать нашу работу", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

Он повторил призыв координатора ЕС на переговорах по Brexit Мишеля Барнье не драматизировать ситуацию и работать ради достижения соглашения.

"Теперь, после Зальцбурга (неформального саммита ЕС 19-20 сентября - ИФ), у нас есть совершенно ясное представление о пути, по которому нам следовать, о том, что нам делать и в какие сроки", - продолжил М.Схинас.

По его словам, на октябрьском саммите ЕС будет возможность проверить, что достигнуто на этом пути. В то же время сохраняется, как это было договорено в Зальцбурге, возможность проведения в ноябре дополнительного саммита по Brexit, если в этом будет необходимость.

"Сохраняем спокойствие и продолжаем переговоры", - сказал представитель Еврокомиссии.

Отвечая на дополнительный вопрос, пресс-секретарь заявил: "Мы готовы ко всем сценариям". М.Схинас повторил при этом реплику по-английски председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера на пресс-конференции в Зальцбурге по поводу переговоров по Brexit: "Не волнуйтесь и будьте счастливы".

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