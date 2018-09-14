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Этот контент был опубликован 14 сентября 2018 г. 15:15 14.09.2018 - 15:15

Брюссель. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Евросоюз в ближайшие годы должен радикально изменить отношения с Африкой, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Когда четыре года назад начинался наш мандат (в Еврокомиссии - ИФ), мы заявили, что уже недостаточно работать только для Африки, мы хотим изменить подход и работать вместе с Африкой. И в течение этих последних четырех лет шаг за шагом мы стремились установить новое партнерство с Африкой, партнерство равных с ближайшим к Европе континентом, с которым нас разделяют только 14 км", - сказала Ф.Могерини в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе.

По ее словам, безопасность и развитие Африканского континента являются гарантией для безопасности и развития Европейского континента.

"Мы сегодня сделали еще один шаг. Мы запускаем этот союз Африка-Европа для инвестиций и долгосрочной занятости, и это будет главным из наших приоритетов на остающийся нам (до конца мандата - ИФ) год", - заверила высокий представитель ЕС по иностранным делам.

Заместитель председателя Еврокомиссии, отвечающий за инвестиции, Юрки Катайнен отметил, что при подготовке предложения изучались различные направления сотрудничества, включая экономическое. Речь шла о том, как модернизировать, сделать более эффективным использование имеющихся ресурсов для развития и стабильности в Африке.

"ЕС хочет играть ключевую роль в том, чтобы добиться этого. Мы хотим придать ускорение инвестированию в Африку, опираясь на опыт Европейского инвестиционного фонда. Для этого мы можем прибегнуть к государственным фондам, чтобы привлечь более эффективным образом частные инвестиции и добиться наилучшего результата", - сказал зампред председателя ЕК.

Он подчеркнул, что одна из главных целей проекта - "разбудить частные активы".

В опубликованном в Брюсселе коммюнике Еврокомиссии перечисляются задачи "нового альянса с Африкой": стимуляция стратегических инвестиций и усиление роли частного сектора, инвестиции в образование и профессиональную подготовку, улучшение предпринимательской среды и инвестиционного климата, максимальное использование потенциала экономической интеграции и торговли, усиленная мобилизация финансовых ресурсов.

Как ожидают в Брюсселе, эти меры должны позволить обеспечить участие 35 тыс. студентов и ученых в университетской программе ЕС Erasmus+ до 2020 года и еще 70 тыс. к 2027 году. 750 тыс. африканцев смогут получить профессиональную подготовку. 30 млн человек и множество предприятий получат доступ к электроэнергии благодаря инвестициям ЕС в обновляемые источники энергии. За счет европейских инвестиций в транспортные инфраструктуры 24 млн человек смогут воспользоваться в любое время года проезжими дорогами. 3,2 млн рабочих мест планируется создать в Африке в рамках плана внешних инвестиций с помощью программ, посвященных малым и средним предприятиям.

Больше "инвестировать в отношения с Африкой" призвал председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая 12 сентября на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге с докладом о состоянии Евросоюза.

"К 2050 году Африка будет насчитывать 2,5 млрд жителей. Каждый четвертый житель (планеты - ИФ) будет африканцем. Мы должны прекратить рассматривать отношения между Африкой и Европой, как если мы являемся только донором помощи для развития. Такой подход был бы недостаточным. Даже унижающим", - сказал Ж.-К.Юнкер.

По его словам, "Африка нуждается не в благотворительности, а в сбалансированном партнерстве, настоящем партнерстве", в каковом также нуждается и Европа.

"Мы хотим построить новое партнерство с Африкой. Комиссия предлагает сегодня новый союз между Африкой и Европой, союз для инвестиций и долгосрочной трудовой занятости", - объявил глава Еврокомиссии.

Он полагает, что такой союз позволит создать до 10 млн рабочих мест в Африке в течение пяти ближайших лет. Это будет сделано с использованием механизма, позволяющего "привлекать больше частных инвестиций в Африку".

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