В Еврокомиссии подтверждают трехстороннюю встречу по газу ЕС-Россия-Украина 17 июля в Берлине
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Брюссель. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Трехсторонняя встреча по газоснабжению представителей ЕС, России и Украины назначена на 17 июля в Берлине, заявил "Интерфаксу" один из официальных представителей Европейской комиссии.
"Да, я могу это подтвердить", - сообщил собеседник агентства вечером в среду в Брюсселе в ответ на вопрос о времени и месте встречи.
1ов тг
Интерфакс