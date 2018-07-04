Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Брюссель. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Трехсторонняя встреча по газоснабжению представителей ЕС, России и Украины назначена на 17 июля в Берлине, заявил "Интерфаксу" один из официальных представителей Европейской комиссии.

"Да, я могу это подтвердить", - сообщил собеседник агентства вечером в среду в Брюсселе в ответ на вопрос о времени и месте встречи.

1ов тг

Neuer Inhalt

Horizontal Line

swissinfo.ch

Тизер

swissinfo.ch in russian

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта










Интерфакс