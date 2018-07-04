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Этот контент был опубликован 4 июля 2018 г. 22:50 04.07.2018 - 22:50

Брюссель. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Трехсторонняя встреча по газоснабжению представителей ЕС, России и Украины назначена на 17 июля в Берлине, заявил "Интерфаксу" один из официальных представителей Европейской комиссии.

"Да, я могу это подтвердить", - сообщил собеседник агентства вечером в среду в Брюсселе в ответ на вопрос о времени и месте встречи.

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