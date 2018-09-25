Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 25 сентября 2018 г. 13:46 25.09.2018 - 13:46

*** Дата введения механизма еще не определена

(расширенная версия, добавлен текст после пятого абзаца)

Брюссель. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Объявленное главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини в Нью-Йорке создание механизма защиты от санкций для финансовых операций с Тегераном призвано облегчить деловые отношения европейских предприятий с Ираном, заявил официальный представитель Еврокомиссии Карлос Мартин Руис де Гордехуэла.

"Что касается вчерашнего заявления госпожи Могерини, она уточнила, что теперь пройдет совещание на техническом уровне. В настоящий момент мы можем сообщить мало деталей об этом специальном механизме защиты", - сказал пресс-секретарь, добавив, что разъяснения последуют после этих технических консультаций.

В ответ на дополнительные вопросы представитель ЕК повторил, что ему нечего добавить до этой технической встречи государств-членов, которые соберутся для ознакомления с данным предложением и конкретизации такого механизма в том, что касается его применения.

"Мы вас проинформируем, когда будем знать больше", - отметил пресс-секретарь.

По его словам, точная дата введения такого механизма не установлена, но речь идет о том, что, с учетом обстоятельств, эта работа должна быть проделана быстро.

К.де Гордехуэла, комментируя объявленную "на полях" ГА ООН инициативу по Ирану, объяснил, что на министерской встрече "пятерки" и Тегерана обсуждалась реализация Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Ее участники, сказал представитель ЕК, в конструктивной атмосфере подтвердили свою приверженность осуществлению этого соглашения.

"Во время встречи участники изучили пути продвижения вперед в воплощении всех аспектов соглашения. Они проанализировали реализацию практических решений для вопросов, возникших в связи выходом США из соглашения и возобновленных в результате санкций", - сообщил пресс-секретарь.

"В этом контексте госпожа Могерини объявила о подготовке специального механизма, над которым государства-члены работали бы вместе, чтобы оформить юридическое лицо для облегчения легитимных транзакций с Ираном, связанных с экспортом, в том числе нефти, и с импортом", - сообщил он.

Он пояснил, что это будет дополнением к введенным 7 августа мерам защиты интересов европейских предприятий, которые желают продолжать сотрудничество с Ираном.

1ов ап вв

Neuer Inhalt Horizontal Line