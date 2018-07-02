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Этот контент был опубликован 2 июля 2018 г. 16:26 02.07.2018 - 16:26

Брюссель. 2 июля. ИНТЕРФАКС - В Еврокомиссии считают, что саммит ЕС 28-29 июня определил принципиальные направления решения миграционных вопросов, по которым теперь предстоит работа, заявил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"Европейский совет на прошлой неделе, по нашему мнению, направил ясный сигнал по миграционным проблемам. Он объявил нам, что только глобальный европейский подход, отвечающий нашим принципам и ценностям, может рассматриваться в связи с вызовом, вставшим перед Европейским союзом", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Ему пришлось отвечать на вопросы и замечания журналистов о том, что заключения саммита ЕС по вопросам миграции оказались очень расплывчатыми и, скорее, внесли дополнительную неразбериху, чем ясность.

"Наши руководители относительно последующих этапов дали нам ориентиры, которые сосредоточены вокруг трех главных направлений, уже определенных нами в позапрошлое воскресенье на неформальной встрече (16 европейских лидеров - ИФ)", - продолжил представитель ЕК.

Речь, по его словам, идет о защите внешних границ, об устранении глубоких причин миграции, об улучшении сотрудничества в вопросах миграции между государствами ЕС и третьими странами, в частности, по вопросу возврата мигрантов.

"Европейский союз не замедлит дать дальнейший ход этим выводам путем законодательных процедур, чтобы, в частности, преобразовать пограничную и береговую охрану в полноправную европейскую полицию и чтобы улучшить эффективность возвратов", - отметил М.Схинас.

Он также указал на инициативу с созданием "платформ высадки" мигрантов. Пресс-секретарь согласился, что предстоит еще долгий путь, но он видит прогресс.

Журналисты обратили его внимание, что страны Северной Африки вовсе не горят желанием стать местом размещения этих "платформ высадки", и многие об этом уже заявили. М.Схинасу задали вопрос, каким образом Еврокомиссия рассчитывает достичь соглашений с этими странами.

"Здесь (Евро)комиссия. У нее нет выбора и времени рассуждать: "Да или нет?" Над этим надо будет работать. Есть те, кто говорит: "Нет". Но у нас нет выбора. Надо продолжать работать, что мы и будем делать. С третьими странами, с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с Международной организацией по миграции, с государствами-членами и Frontex мы будем работать, не жалея сил. В этом наше предназначение", - ответил пресс-секретарь.

"Я думаю, что это нормально, что заключения (саммита ЕС - ИФ) на этой стадии выглядят расплывчатыми, потому что это опции, которые мы изучаем", - добавила другой представитель ЕК Наташа Берто.

Она пояснила, что в рамках этой работы Еврокомиссия ведет диалог с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев и с Международной организацией по миграции.

"Мы уже, нужно это знать, находимся в контакте со всеми этими странами по разным причинам, в частности, мы давно ведем переговоры по соглашениям о реадмиссии и возвратах. Этот диалог уже запущен. Но я еще хочу обратить внимание, что касается третьих стран, на параграф восьмой заключений Европейского совета, который делает акцент на том, что речь идет о партнерстве с этими странами, включающем также помощь их развитию и поддержку Африканского союза", - заявила Н.Берто.

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