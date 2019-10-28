Этот контент был опубликован 28 октября 2019 г. 17:33

Брюссель. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) по Энергетическому союзу Марош Шефчович предложил провести еще одну встречу по газу на министерском уровне с участием Украины, России и ЕС в ноябре.

"Я также выдвинул предложение о проведении следующего раунда трехсторонних переговоров на уровне министров, на что также согласились все стороны. И мы будем подбирать дату в ноябре", - заявил Шефчович на пресс-конференции в Брюсселе по итогам трехсторонней встречи по газу.

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