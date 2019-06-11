Брюссель. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Власти ЕС приветствуют решение российских властей снять обвинения с журналиста онлайн-издания "Медуза" Ивана Голунова и освободить его из-под стражи, заявила во вторник пресс-секретарь верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Майя Косьянчич.
"Решение снять обвинения по статье "незаконное производство или сбыт наркотиков" против журналиста, специализирующегося на расследованиях, Ивана Голунова - это положительный исход этого конкретного дела", - говорится в сообщении на странице Косьянчич в Twitter.
"Однако тенденции в отношении свободы СМИ в России остаются тревожными. Независимые и критические голоса - существенно важная часть любого жизнеспособного общества", - отметила она.
Корреспондент онлайн-издания "Медуза" Голунов 6 июня был задержан полицейскими на Цветном бульваре. В пресс-службе столичного главка МВД заявили, что при досмотре, а позднее при обыске в квартире Голунова были изъяты наркотические средства.
Ему было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере" (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). 8 июня Никулинский суд Москвы избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест сроком до 7 августа.
Журналист заявил в суде, что считает себя невиновным и связывает свое уголовное преследование со своими публикациями о похоронном бизнесе, по поводу которых получал угрозы.
Защита Голунова заявляет о фальсификации уголовного дела и большом количестве "нестыковок" в его материалах.
Во вторник глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил журналистам, что Голунов будет освобожден из-под ареста, обвинения с него сняты за недоказанностью.
"По результатам проведения криминалистических, биологических, дактилоскопических и генетических экспертиз принято решение о прекращении уголовного преследования Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Сегодня он будет освобожден из-под домашнего ареста, обвинение снято", - сказал Колокольцев.
В свою очередь в Следственном комитете РФ заявили, что намерены выяснить все обстоятельства уголовного преследования журналиста. Там отметили, что при наличии оснований по результатам проверки будет принято дальнейшее процессуальное решение.
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