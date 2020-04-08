Этот контент был опубликован 8 апреля 2020 г. 14:37

Брюссель. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - В Еврокомиссии (ЕК) немедленно приняли заявление об отставке председателя Европейского исследовательского совета (ERC) Мауро Феррари, хотя и сожалеют о ней, заявил официальный представитель ЕК Йоханнес Барке.

"Мы можем подтвердить, что профессор Мауро Феррари подал в отставку с поста главы ERC. Это было вчера. Эта отставка немедленно вступила в силу, как он просил в направленной (в Еврокомиссию - ИФ) сообщении по электронной почте", - сказал пресс-секретарь на видеобрифинге в среду в Брюсселе.

"Комиссия сожалеет об отставке господина Феррари, который начал официально исполнять обязанности лишь 1-го февраля, особенно в момент, когда научные исследования играют столь важную роль. Комиссия благодарит господина Феррари за его работу и учредила комитет по выборам его преемника в кратчайшие сроки. Тем временем его будет заменять временно исполняющий обязанности", - сообщил Барке.

При этом он подчеркнул, что Европейская комиссия по-прежнему, как и делала до сих пор, "будет уважать автономию ERC".

Он пояснил, что, хотя отставка состоялась еще накануне, 27 марта в Европейском исследовательском совете проводилось голосование, и "все члены требовали отставки председателя Феррари".

В свою очередь руководитель официальных представителей Еврокомиссии Эрик Мамер отметил, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен "конечно, сожалеет об этой отставке".

Ранее европейские СМИ сообщили, что Феррари подал в отставку якобы из-за своих разногласий с ЕК по его предложениям относительно общеевропейского плана борьбы против COVID-19. По словам Мамера, "это не план ERC, а личное предложение профессора Феррари, следовательно, это не может расцениваться как официальный документ совета".

Европейский исследовательский совет (European Research Council) - общеевропейская организация по развитию научно-исследовательской деятельности в Европейском союзе, созданная в 2007 году.

1ов аю

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