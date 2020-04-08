Брюссель. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - После консультаций с государствами-членами ЕС в Еврокомиссии (ЕК) решили, что ее ожидавшиеся рекомендации, своего рода "дорожная карта", по выходу из режимов изоляции в связи с COVID-19 по всему Евросоюзу нуждаются в доработке, заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

"День принятия наших рекомендаций государствам-членам - вопрос деликатный, потому что разные страны ЕС находятся на разных стадиях борьбы против пандемии коронавируса. Мы работали над рекомендациями, которые должны были быть приняты. Но после контактов с государствами-членами решили, что необходимы дополнительные размышления до того, как их принять", - сказал пресс-секретарь в ходе видеобрифинга в среду в Брюсселе.

Накануне он сообщил журналистам, что в среду Еврокомиссия утвердит рекомендации государствам ЕС о порядке выхода из режимов изоляции, и была объявлена соответствующая пресс-конференция председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, которую затем отменили.

По словам Мамера, ЕК по-прежнему настроена принять эту "дорожную карту" в ближайшее время, но желает учесть "любое возможное развитие в предстоящие дни, которые будут особенно важными". Он пояснил, что, с одной стороны, следует опубликовать эти рекомендации в нужный момент для ориентирования государств-членов, которые сочтут, что пришло время отказываться от ограничительных мер.

С другой стороны, у Еврокомиссии нет намерения давать указания о снятии ограничительных мер тем, для кого такой шаг еще не актуален.

"Это деликатный вопрос. Я это признаю. И мы это полностью осознаем. Мы хотим, чтобы эти рекомендации были насколько возможно конструктивными, и скоро вернемся к этому", - заявил пресс-секретарь ЕК.

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