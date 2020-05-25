Этот контент был опубликован 25 мая 2020 г. 16:35

Брюссель. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Позитивным фактом назвал официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер то, что различные стороны спорят и вносят свой вклад в проект будущего фонда антикризисного восстановления экономики ЕС после пандемии COVID-19.

"Есть разные предложения с разных сторон о том, какой наилучший путь избрать в будущем, чтобы преодолеть экономические последствия кризиса коронавируса", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

"Конечно, Европейская комиссия тщательно учитывает все эти предложения. Впрочем, очень хорошо, что происходят горячие дебаты", - добавил Мамер.

"Председатель (ЕК) и комиссия работали над нашим предложением, которое будет опубликовано в среду (27 мая - ИФ), и тогда вы сможете ознакомиться с тем, что было использовано по итогам наших размышлений и контактов с различными партнерами, включая государства-члены", - так ответил представитель Еврокомиссии на просьбу прокомментировать разногласия в ЕС относительно подходов к формированию будущего фонда восстановления.

Как сообщалось, выдвинутый 18 мая канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном совместный план послекризисного восстановления экономики ЕС в 500 млрд евро бюджетных расходов вызвал возражения Австрии, Дании, Нидерландов и Швеции.

Эти четыре страны предложили в минувшую субботу свой вариант плана возобновления экономической деятельности, предназначенного помочь Евросоюзу преодолеть кризис, порожденный пандемией коронавируса.

Этот план подтвердил их известную позицию неприятия любого механизма обобществления долга стран ЕС. По их мнению, это только даст возможность наименее дисциплинированным и наиболее слабым европейским экономикам выгодно воспользоваться финансированием за счет экономически более сильных стран условного севера Европы.

Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция предложили выделить чрезвычайную помощь серьезно пострадавшим от пандемии странам ЕС в форме целевых займов на выгодных условиях.

Кроме того, выдвигается требование, чтобы предоставленные деньги были направлены на меры, которые наиболее всего способствуют экономическому восстановлению, такие как исследования и инновации, усиление сектора здравоохранения, экологические преобразования.

При этом соответствующие страны должны взять твердые обязательства по проведению масштабных реформ и строго соблюдать выдвинутые им бюджетные условия. От получателей помощи также требуют защиты расходов от коррупции.

Авторы альтернативного плана выступают против любого значительного увеличения союзного бюджета ЕС, что предусматривается предложением Меркель и Макрона.

Вместо этого они призывают модернизировать бюджет ЕС и осуществить экономию, пересмотрев приоритеты в областях, наименее связанных с возможностью способствовать экономическому восстановлению.

Германия и Франция в своем плане предложили, чтобы дополнительный фонд был "обеспечен 500 млрд евро бюджетных расходов ЕС для наиболее затронутых секторов и регионов на основе бюджетных программ ЕС и при уважении европейских приоритетов".

"Мы хотим иметь ограниченный во времени фонд в 500 млрд евро. Речь идет не о кредитах, а о бюджетных расходах для секторов и регионов, наиболее затронутых COVID-19", - заявила канцлер ФРГ Меркель.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала инициативу Франции и Германии как идущую "в направлении предложения, над которым работает комиссия и которое также будет учитывать мнения всех государств-членов и Европейского парламента".

1ов ар

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