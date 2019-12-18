Этот контент был опубликован 18 декабря 2019 г. 12:42

Брюссель. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Премия "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова, которую Европарламент присуждает лицам, внесшим исключительный вклад в борьбу за права человека во всем мире, вручена в среду в Страсбурге представителям уйгурского экономиста и правозащитника из Китая Ильхама Тохти.

Тохти осужден в Китае на пожизненное заключение в 2014 году за сепаратизм. Он выступал с критикой политики китайского правительства в отношении уйгуров.

Премию на пленарной сессии Европарламента получила его дочь.

Помимо премии им. Сахарова также в 2019 году Тохти была присуждена премия им. Вацлава Гавела "за защиту гражданских прав уйгуров в КНР".

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