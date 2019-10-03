Этот контент был опубликован 3 октября 2019 г. 16:27

Брюссель. 3 октября. ИНТЕРФАКС - В Европейском парламенте заявили, что не принимают новые предложения по Brexit премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и готовы при необходимости применить против них право вето, сообщило в четверг издание The Independent со ссылкой на заявление Европарламента.

"Координационная группа по Brexit не считает, что сделанные 2 октября - в последний момент - предложения правительства Соединенного Королевства в их нынешней форме представляют собой основу для соглашения, на которое Европейский парламент может дать согласие", - говорится в совместном заявлении депутатов.

"Предложения не затрагивают реальных вопросов, которые необходимо решить, в частности, экономику всего острова (Ирландия - ИФ), Соглашение Страстной Пятницы (соглашение о политическом урегулировании конфликта в Северной Ирландии - ИФ) и целостность единого рынка", - указано в заявлении.

В заявлении отмечается, что данные предложения "даже отдаленно не совпадают с тем, что было согласовано" сторонами в качестве альтернативы "страховочному плану" ("бэкстопу") по ирландской границе.

В Европарламенте отметили основную проблему касательно предложений Джонсона, которая заключается в "серьезном риске для мирного процесса" в Ирландии и в отсутствии "необходимой уверенности" и определенности из-за "незавершенности" предложений по Brexit.

План Джонсона предполагает, что Великобритания, в том числе и входящая в нее Северная Ирландия, покинет таможенный союз с ЕС. Это неизбежно приведет к появлению таможенной границы между Ирландией и Северной Ирландией. Однако Джонсон считает, что и при таком раскладе "физического" появления таможенных постов на границе можно избежать. Он предлагает заполнять таможенные декларации в электронном виде, чтобы проверка проводилась дистанционно, а не на границе.

Если таможня захочет проинспектировать автомобиль с перевозимым между границами товаром, то она, согласно плану Джонсона, сможет сделать это на складе или в специальных пунктах, но не на самой границе.

Предложения Джонсона в ЕС встретили достаточно холодно. Так, премьер-министр Ирландии Лео Варадкар в среду заявил, что новые предложения Лондона по Brexit в случае реализации не смогут выполнить те цели, на достижение которых направлен нынешний "страховочный план" по ирландской границе.

1ви аю

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