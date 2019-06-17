Этот контент был опубликован 17 июня 2019 г. 12:37

Брюссель. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Европейская комиссия работает над выработкой нового подхода в выстраивании отношений с Россией, сообщил в понедельник председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"Я осуждаю аннексию Крыма, но мы не должны относиться к России враждебно. Без России нет архитектуры безопасности. Вот почему Еврокомиссия работает над новыми отношениями с РФ: мы хотим вновь сблизить людей, чтобы жить в мире", - приводит слова Юнкера в Твиттере представитель пресс-службы ЕК Мина Андреева.

1кю ар де

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