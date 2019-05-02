Этот контент был опубликован 2 мая 2019 г. 23:00

Брюссель. 3 мая. ИНТЕРФАКС - Церемония передачи полномочий при смене верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе состоится в пятницу в верховном штабе союзных сил (SHAPE) в Монсе (Бельгия), объявила пресс-служба Североатлантического альянса.

Генерал США Тод Уолтерс примет командование от своего соотечественника генерала Кертиса Скапарротти.

В церемонии будет участвовать генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Североатлантический совет сообщил 15 марта об утверждении командующего ВВС США в Европе и командующего воздушным командованием союзников генерала Т.Уолтерса на пост верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (SACEUR).

SACEUR является одним из двух стратегических командующих НАТО. Он руководит всеми операциями союзников и за их проведение подотчетен Военному комитету НАТО.

По традиции, это американский военачальник, который одновременно является командующим силами США в Европе.

Предшественник Т.Уолтерса генерал Кертис Скапарротти приступил к исполнению своих обязанностей 4 мая 2016 года.

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