Этот контент был опубликован 11 октября 2019 г. 14:31

Брюссель. 11 октября. ИНТЕРФАКС - В Европейском космическом агентстве (ЕКА) скорбят в связи с кончиной советского космонавта Алексея Леонова.

"Мы крайне опечалены, так как узнали о смерти в возрасте 85 лет Алексея Леонова - российского космонавта-первопроходца, первого, кто вышел в открытый космос", - отмечает ЕКА в своем твиттере.

Ранее в пресс-службе Центра подготовки космонавтов сообщили "Интерфаксу", что Леонов скончался накануне в Москве.

"Алексей Архипович скончался 10 октября, прощание с ним пройдет во вторник в 11:00 на Мемориальном кладбище в Мытищах", - сказали в ЦПК.

Алексей Леонов - летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза. В марте 1965 года он стал первым в мире человеком, вышедшим в открытый космос.

В июле 1975 года Леонов участвовал в первом в истории совместном космическом полете советского корабля "Союз-19" и американского Apollo со стыковкой кораблей и переходом космонавтов и астронавтов на соседние корабли.

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