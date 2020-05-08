Этот контент был опубликован 8 мая 2020 г. 15:53

Лондон. 8 мая. ИНТЕРФАКС - В ряде европейских стран возобновили или в скором времени начнут работать культурные учреждения и достопримечательности, доступ к которым был ограничен из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщает в пятницу BBC.

Так, в Афинский Акрополь, Олимпию на полуострове Пелопоннес и Дельфы у подножия горы Парнас откроют уже 18 мая.

В Дании театры, музеи и кинотеатры, а также зоопарки, как ожидается, откроются с 8 июня.

В Германии некоторые музеи уже начали работать на этой неделе.

Из-за вспышки коронавируса в мире многие музеи, театры, кинотеатры, библиотеки, достопримечательности и другие места скопления людей были закрыты для посещения.

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