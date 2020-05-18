Этот контент был опубликован 18 мая 2020 г. 17:43

Берлин. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Страны Европейского союза в ближайшие две недели разработают критерии летних поездок в отпуск за рубеж для европейцев, сообщает Associated Press со ссылкой на главу МИД ФРГ Хайко Мааса.

Маас провел в понедельник консультации пол этой теме с главами внешнеполитических ведомств 10 европейских государств. По его словам, министры встретятся еще через две недели и обсудят детали будущих правил.

"Необходимо четко объяснить людям, что везде будут действовать ограничения: на пляжах, в ресторанах, в торговых центрах", - отметил Маас.

Он подчеркнул, что европейским странам следует придерживаться координированного подхода и ставить в приоритет вопросы безопасности, а не соперничать за туристов.

Во многих европейских государствах до сих пор действуют ограничения на границах, а также режим двухнедельного карантина, для прибывающих из-за рубежа.

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