Этот контент был опубликован 17 мая 2019 г. 17:46

Альмдорф. 17 мая. ИНТЕРФАКС - В Европе есть стремление осуществлять независимую от США внешнюю политику, но неясно, удастся ли этого добиться в ближайшем будущем, заявил в пятницу президент Ассоциации "Познаем Евразию", председатель Совета директоров "Банка Интеза" Антонио Фаллико.

"Есть очень интересный запрос на внешнюю политику, которая бы не зависела от США", - сказал он "Интерфаксу" на полях Второй международной встречи в Альмдорфе (Австрия).

Фаллико указал, что европейским странам необходимо начать ставить свои интересы на первое место.

"Существует необходимость, чтобы Европа начала думать в своих собственных интересах. Это бы обеспечило скачок в международных отношениях", - отметил он.

При этом, он добавил, что нет ясности, можно ли будет добиться такой независимости по итогам майских выборов в Европарламент.

"Не факт, что депутаты ( придерживающиеся такой позиции - ИФ) смогут получить достаточное количество мест, чтобы оказывать влияние на выработку этой внешней политики", - сказал глава "Банка Интеза".

По его словам, в Европе есть ощущение того, что необходимо реформировать Евросоюз.

"У нас нет единой промышленной политики, нет совместной обороны, нет общей финансовой политикой. У нас общего - только валюта. И это наносит ущерб нашей сплоченности", - считает он.

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