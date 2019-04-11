Этот контент был опубликован 11 апреля 2019 г. 18:39

Брюссель. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Европейские страны призывают уважать мнение суданского народа и избежать насилия в переходный период в Судане

Глава МИД Великобритании Джереми Хант в четверг заявил о необходимости обеспечить мирный переход к "гражданскому" руководству в стране.

"Храбрый суданский народ требовал изменений, но эти изменения должны быть ощутимыми. Военный совет в качестве руководства страны в течение двух лет - это не ответ. Мы должны увидеть незамедлительные шаги к инклюзивному и гражданскому руководству страной", - написал британский министр в своем аккаунте в Twitter.

"И мы должны обеспечить то, чтобы насилия больше не было", - добавил Дж.Хант.

В МИД Франции со своей стороны сообщили, что следят за развитием ситуации в Судане, и призвали проявлять уважение к мнению народа.

"Мы хотим, чтобы голос суданского народа был услышан. Мы желаем, чтобы ситуация развивалась без насилия", - отметил представитель французского внешнеполитического ведомства.

Прокомментировали ситуацию в Судане и за пределами Европы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что Судан сможет мирно решить проблемы через "национальное перемирие". Он призвал к "нормальному демократическому процессу".

Турецкий лидер не стал выражать поддержку отправленному в отставку президенту Судана Омару аль-Баширу. Однако он указал, что Турция и Судан "имеют глубокую историческую связь". "И мы, конечно же, поддерживаем продолжение таких отношений", - сказал Р.Т.Эрдоган.

В МИД Египта в свою очередь выразили поддержку "выбору и желанию суданского народа".

В заявлении ведомства говорится, что мировое сообщество должно помочь Судану осуществить "мирный переходный" период.

В четверг министр обороны Судана Авад бен Ауф объявил об отстранении от руководства страны президента Омара аль-Башира и о его аресте. Он также сообщил о введении в стране чрезвычайного положения на три месяца.

Кроме этого, министр обороны заявил, что в Судане начинается двухлетний переходный период для формирования правительства. В течение этих двух лет страной будет руководить временный совет, в котором председательствует сам А.бен Ауф.

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