Этот контент был опубликован 18 марта 2019 г. 20:17

Брюссель. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович в понедельник подвергла критике вердикт Шалинского городского суда Чечни, который приговорил руководителя чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева к четырем годам тюрьмы.

"Я встревожена решением Шалинского городского суда Чечни, в соответствии с которым О.Титиев приговорен к четырем годам лишения свободы. О.Титиев, глава чеченского отделения российского правозащитного центра "Мемориал", известен своей смелой и важной правозащитной работой в регионе в течение многих лет", - говорится в распространенном заявлении Д.Миятович.

При этом комиссар Совета Европы по правам человека подвергла сомнению те обвинения, которые были предъявлены О.Титиеву.

"С самого начала обвинения в хранении марихуаны против О.Титиева не заслуживали доверия", - отметила она.

"Осуждение О.Титиева является одним из последних примеров того, насколько враждебная и опасная обстановка царит в Чеченской республике РФ, где работают правозащитники. Это оказывает негативное влияние на ситуацию с правами человека в регионе. Я еще раз призываю власти России выполнять свои обязательства и использовать судебную систему не для преследования правозащитников", - говорится в документе.

Ранее решение по делу О.Титиева также подвергли критике такие международные правозащитные организации, как Amnesty International и Human Rights Watch.

Шалинский городской суд Чечни в понедельник назначил наказание в виде четырех лет колонии-поселения руководителю чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" О.Титиеву за хранение наркотиков в крупном размере.

Согласно приговору, О.Титиев без цели сбыта хранил каннабис (марихуана) массой не менее 207,84 грамма, который был обнаружен у него при осмотре в машине.

Правозащитник настаивал на том, что наркотики ему подбросили полицейские, а уголовное преследование инициировали власти Чечни, чтобы воспрепятствовать работе "Мемориала" в регионе.

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