Этот контент был опубликован 21 апреля 2020 г. 11:48

Брюссель. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - В аппарате комиссара Совета Европы по правам человека продолжают фиксировать факты правонарушений, основанных на межнациональной и межрелигиозной неприязни, говорится в тематическом докладе по итогам 2019 года, опубликованном во вторник.

"Антисемитизм, исламофобия и антицыганские настроения достигли настораживающего уровня. Случаи осквернения кладбищ, нападения на людей в религиозной одежде или носящих религиозные символы, атаки на объекты культа не прекращаются в ряде стран Европы", - говорится в докладе.

В документе выражается обеспокоенность в связи с неподобающим обращением с нелегалами или людьми, рассчитывающими на получение убежища в некоторых странах Европы.

"В ряде стран - членов Совета Европы усиливается примиренческое отношение к незаконным действиям и актам негуманного отношения к людям, пытающимся пересекать границы. Жизни тысяч мигрантов подвержены риску из-за недальновидных решений ряда стран сократить масштабы поисково-спасательных операций в Средиземном море", - отмечается в докладе.

В то же время в аппарате комиссара Совета Европы по правам человека с пониманием относятся к тому, что сейчас основные ресурсы и усилия многих европейских стран направлены на борьбу с пандемией COVID-19 и на сохранение жизней и здоровья миллионов людей в Европе, однако подчеркивают, что после того, как пандемия будет взята под контроль, государствам придется удвоить усилия по устранению давних недостатков, наносящих серьезный ущерб человеческому достоинству и правам человека.

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