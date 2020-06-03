Этот контент был опубликован 3 июня 2020 г. 18:24

Париж. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Темпы распространения коронавируса COVID-19 в Европе продолжают снижаться и теперь - сопоставимы с показателями, которые были зафиксированы в конце марта, заявил в среду гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус

"В Европе количество случаев заболевания COVID-19 продолжает снижаться. Вчера было зафиксировано самое низкое количество случаев с 22 марта", - сказал он на брифинге.

При этом он выразил обеспокоенность по поводу развития событий в Латинской Америке.

"Мы особенно беспокоимся за Центральную и Латинскую Америку, где многие страны констатируют ускорение темпов распространения эпидемии", - отметил глава ВОЗ.

В целом, по его данным, в течение последних недель ВОЗ фиксировала, что на всем Американском континенте ежедневно обнаруживают больше случаев заражения, чем во всех остальных частях света вместе взятых.

Также в ВОЗ подчеркивают сложную обстановку, сложившуюся в Восточном Средиземноморье, в некоторых частях Азии, а также в Африке. При этом пока что там ситуация - менее тревожная, чем в Латинской Америке.

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