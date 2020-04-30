Лондон. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Улучшение качества воздуха ввиду введенных ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса привело к снижению показателя смертности в Европе от заболеваний, вызванных загрязнением воздуха, пишет газета The Guardian со ссылкой на Центр исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).

По подсчетам центра, благодаря сокращению вредных выбросов в атмосферу в европейских странах удалось за апрель избежать около 11 тыс. смертей в результате заболеваний, связанных с плохим качеством воздуха. Наиболее высокие показатели относительно числа смертей, которые удалось избежать, зафиксированы в Германии, Великобритании, Италии, Франции и Испании.

Кроме того, более чистый воздух привел и у другим положительным изменениям. Так, в европейских странах на 6 тыс. сократилось число случаев астмы у детей, а также почти на 1 тыс. - преждевременных родов.

По сравнению с прошлым годом уровень содержания диоксида азота, который считается одним из основных загрязнителей воздуха, сократилось на 40%, концентрация ультрадисперсных частиц (УДЧ) - на 10%. По мнению исследователей, эти виды загрязнений воздуха способствуют сердечным и респираторным заболеваниям и каждый год приводят к 470 тыс. летальным исходам в Европе.

Ученые полагают, что более чистый воздух оказал значительно больший эффект в мире целом на снижение показателя заболеваний, вызванных высоким содержанием вредных веществ в атмосфере. Однако свое исследование они сосредоточили на европейских странах и ограниченным периодом времени в один месяц. По их словам, в Китае и Индии, которые традиционно считаются странами с наиболее загрязненным воздухом, резко упало содержание вредных веществ в воздухе.

"У нас очень много глобальных кризисов. Я надеюсь, что эта ситуация заставит людей задуматься: "А что если у нас будет такое качество воздуха не из-за того, что мы все вынуждены сидеть дома, а потому что мы смогли перейти к использованию экологически чистого транспорта и энергии?". Мы надеемся, что вирус поможет нам двигаться вперед в борьбе с изменением климата", - сказал один из авторов исследования Лаури Милливирта.

В рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции многие страны ввели ограничения на перемещения граждан, в том числе на личном транспорте, а также приостановили работу ряда предприятий, что позволило сократить вредные выбросы в атмосферу.

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