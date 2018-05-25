Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Брюссель. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Общий регламент ЕС о защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR), регулирующий распространение и использование личных данных европейцев, вступает в силу 25 мая, отмечается в сообщении, распространенном на официальном сайте, посвященном принятому закону.

В соответствии с нормами регламента, теперь пользователи из ЕС имеют право знать, как именно используются персональные данные, которые они предоставляют о себе в Интернете.

Новые правила являются экстерриториальными и распространяются на операторов, обрабатывающих персональные данные европейцев как в 28 странах-членах ЕС, так и за пределами союза. В случае использования данных пользователей в нарушение регламента предусмотрен штраф вплоть до 20 млн евро.

В тексте документа отмечается, что "изменения необходимы для более серьезной и последовательной защиты персональных данных в рамках Евросоюза"? что имеет значение как для рядового потребителя, так и для обеспечения конкурентоспособности и прозрачности на внутреннем рынке ЕС.

Общий регламент был принят Европарламентом и Советом ЕС 27 апреля 2016 года и вступил в силу только сейчас. Ранее защита персональных данных регулировалась директивой 95/46/ЕС, а также национальными нормами стран-членов ЕС. Таким образом, регулирование этой сферы отличалось в каждом из государств Евросоюза.

Западные СМИ отмечают, что такие компании, как Facebook и Microsoft использовали существовавший пробел в европейском законодательстве и размещали свои штаб-квартиры в тех странах, которые обеспечивали защиту персональных данных пользователей в ограниченном объеме. Вступление в силу GDPR делает это невозможным.

Изменения в европейском законодательстве получили как позитивную, так и негативную реакцию со стороны общественности, бизнеса и политиков. По сообщению немецкой радиостанции "Дойче велле", канцлер ФРГ Ангела Меркель считает некоторые нормы регламента слишком жесткими. По мнению канцлера, закон не должен привести к нарушению обращения с личными данными.

"Работа с большим объемом данных, так называемый Big Data Management, является важным экономическим фактором и играет центральную роль в развитии страны" - приводит радиостанция слова А.Меркель.

"Граждане ЕС получат определенный контроль над своими данными. Это главное положение норм защиты данных, которое должно быть очень позитивно оценено", - заявил в интервью "Дойче велле" эксперт в области цифровых технологий Ларс Егер.

Между тем, Би-би-си передает, что ряд американских сайтов в настоящее время оказались временно недоступными для пользователей из ЕС из-за вступления в силу нового регламента. Так, оказались затронуты веб-сайты изданий "Чикаго трибьюн", "Нью-йорк дейли ньюс", "Лос-Анджелес таймс". О том, когда сайты станут вновь доступными для европейских пользователей, пока неизвестно.

В марте 2018 года вокруг Facebook разгорелся скандал, когда стало известно, что компания Cambridge Analytica через свое приложение в соцсети собирала данные пользователей. Предполагается, что компания могла получить данные в общей сложности 87 млн пользователей соцсети, 2,7 млн из которых были из Евросоюза.

тэ во

Neuer Inhalt

Horizontal Line

swissinfo.ch

Тизер

swissinfo.ch in russian

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта










Интерфакс