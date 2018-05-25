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Этот контент был опубликован 25 мая 2018 г. 11:50 25.05.2018 - 11:50

Брюссель. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Общий регламент ЕС о защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR), регулирующий распространение и использование личных данных европейцев, вступает в силу 25 мая, отмечается в сообщении, распространенном на официальном сайте, посвященном принятому закону.

В соответствии с нормами регламента, теперь пользователи из ЕС имеют право знать, как именно используются персональные данные, которые они предоставляют о себе в Интернете.

Новые правила являются экстерриториальными и распространяются на операторов, обрабатывающих персональные данные европейцев как в 28 странах-членах ЕС, так и за пределами союза. В случае использования данных пользователей в нарушение регламента предусмотрен штраф вплоть до 20 млн евро.

В тексте документа отмечается, что "изменения необходимы для более серьезной и последовательной защиты персональных данных в рамках Евросоюза"? что имеет значение как для рядового потребителя, так и для обеспечения конкурентоспособности и прозрачности на внутреннем рынке ЕС.

Общий регламент был принят Европарламентом и Советом ЕС 27 апреля 2016 года и вступил в силу только сейчас. Ранее защита персональных данных регулировалась директивой 95/46/ЕС, а также национальными нормами стран-членов ЕС. Таким образом, регулирование этой сферы отличалось в каждом из государств Евросоюза.

Западные СМИ отмечают, что такие компании, как Facebook и Microsoft использовали существовавший пробел в европейском законодательстве и размещали свои штаб-квартиры в тех странах, которые обеспечивали защиту персональных данных пользователей в ограниченном объеме. Вступление в силу GDPR делает это невозможным.

Изменения в европейском законодательстве получили как позитивную, так и негативную реакцию со стороны общественности, бизнеса и политиков. По сообщению немецкой радиостанции "Дойче велле", канцлер ФРГ Ангела Меркель считает некоторые нормы регламента слишком жесткими. По мнению канцлера, закон не должен привести к нарушению обращения с личными данными.

"Работа с большим объемом данных, так называемый Big Data Management, является важным экономическим фактором и играет центральную роль в развитии страны" - приводит радиостанция слова А.Меркель.

"Граждане ЕС получат определенный контроль над своими данными. Это главное положение норм защиты данных, которое должно быть очень позитивно оценено", - заявил в интервью "Дойче велле" эксперт в области цифровых технологий Ларс Егер.

Между тем, Би-би-си передает, что ряд американских сайтов в настоящее время оказались временно недоступными для пользователей из ЕС из-за вступления в силу нового регламента. Так, оказались затронуты веб-сайты изданий "Чикаго трибьюн", "Нью-йорк дейли ньюс", "Лос-Анджелес таймс". О том, когда сайты станут вновь доступными для европейских пользователей, пока неизвестно.

В марте 2018 года вокруг Facebook разгорелся скандал, когда стало известно, что компания Cambridge Analytica через свое приложение в соцсети собирала данные пользователей. Предполагается, что компания могла получить данные в общей сложности 87 млн пользователей соцсети, 2,7 млн из которых были из Евросоюза.

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