Этот контент был опубликован 21 мая 2019 г. 18:54

Брюссель. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Цены на энергоносители для домашних хозяйств в Евросоюзе в 2018 году выросли по сравнению с 2017 годом: электроэнергия подорожала на 3,5%, газ - на 5,7%, сообщает в своей сводке Евростат.

Средняя цена электроэнергии для домашних хозяйств выросла до 21,1 евро за 100 кВт-ч, т.е. увеличилась на 3,5% между второй половиной 2017 года и второй половиной 2018 года.

Однако счета за электричество, выставленные домашним хозяйствам, подорожали всего на 0,1 евро по сравнению со вторым полугодием 2015 года, когда был достигнут предыдущий пик за последние десять лет.

Среди государств-членов ЕС разброс цен на электроэнергию для бытового использования во второй половине 2018 года составил от 10 евро за 100 кВт-ч в Болгарии до более 30 евро в Дании, Германии и Бельгии.

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