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Этот контент был опубликован 4 июня 2018 г. 14:03 04.06.2018 - 14:03

Брюссель. 4 июня. ИНТЕРФАКС - 12-е Европейские дни развития-2018, которые уделят особое внимание роли женщин, стартуют во вторник в Евросоюзе, сообщила в Брюсселе Еврокомиссия.

"Невозможно добиться устойчивого развития, если половина мирового населения останется в стороне. Мы нуждаемся в равном участии и руководящей роли женщин во всех областях жизни как в Европе, так и в мире. Вот на чем мы сосредоточимся в течение этих Европейских дней развития", - заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, который будет открывать эти дни.

В мероприятиях, организуемых под общей темой "Женщины и девушки в центре устойчивого развития: защитить, предоставить самостоятельность, инвестировать", примут участие Ж.-К.Юнкер, его первый заместитель Франс Тиммерманс, высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини и ряд профильных европейских комиссаров.

В рамках Европейских дней развития-2018 состоится вручение журналистских премий имени Лоренцо Натали за лучшие работы по теме устойчивого развития с особым акцентом на борьбе против насилия в отношении женщин, отмечается в коммюнике Еврокомиссии.

Премия имени Лоренцо Натали была основана в 1992 году в честь бывшего заместителя председателя Европейской комиссии, который с 1985 по 1989 год отвечал за вопросы развития.

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