Этот контент был опубликован 6 сентября 2019 г. 17:19

Брюссель. 6 сентября. ИНТЕРФАКС - Европейская комиссия (ЕК) утвердила в пятницу ежегодный доклад о реализации национальных стратегий государств-членов ЕС по интеграции цыганских сообществ.

"Действительно обнадеживает тот прогресс, который достигнут государствами-членами в прошлом году, особенно в том, что касается интеграции цыган в системы образования. Это необходимая основа для долгосрочной интеграции на рынке труда и в более широком плане в европейском обществе", - заявил первый заместитель председателя ЕК Франс Тиммерманс.

В свою очередь, еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова отметила: "Получение надлежащего образования с раннего возраста дает каждому ребенку шанс в жизни. Государства-члены много поработали. В настоящее время 90% детей цыган посещают начальную и неполную среднюю школу. Это обнадеживающий шаг в направлении содействия интеграции цыган в общество (Евросоюза - ИФ). Тем не менее, многое еще предстоит осуществить, чтобы помочь им в полной мере это сделать, в частности, в вопросах доступа к коммунальным услугам, достойному жилью, занятости и здравоохранению".

Юрова призвала государства-члены ЕС продолжать усилия, "чтобы все цыгане могли пользоваться теми же правами, что и любой другой гражданин Европы".

В докладе изложены наиболее важные тенденции, касающиеся четырех основных областей политики рамочной концепции ЕС для национальных стратегий интеграции цыган - образования, занятости, здравоохранения и жилья, - а также борьбы с дискриминацией и антигипсизмом (особой формой расизма, основанной на расовом превосходстве в отношении цыган).

Авторы доклада подчеркивают, что образование является той областью, в которой государства-члены выполняют наибольшую часть работы по содействию интеграции цыган.

1ов ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!