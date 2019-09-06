Брюссель. 6 сентября. ИНТЕРФАКС - Европейская комиссия (ЕК) утвердила в пятницу ежегодный доклад о реализации национальных стратегий государств-членов ЕС по интеграции цыганских сообществ.
"Действительно обнадеживает тот прогресс, который достигнут государствами-членами в прошлом году, особенно в том, что касается интеграции цыган в системы образования. Это необходимая основа для долгосрочной интеграции на рынке труда и в более широком плане в европейском обществе", - заявил первый заместитель председателя ЕК Франс Тиммерманс.
В свою очередь, еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова отметила: "Получение надлежащего образования с раннего возраста дает каждому ребенку шанс в жизни. Государства-члены много поработали. В настоящее время 90% детей цыган посещают начальную и неполную среднюю школу. Это обнадеживающий шаг в направлении содействия интеграции цыган в общество (Евросоюза - ИФ). Тем не менее, многое еще предстоит осуществить, чтобы помочь им в полной мере это сделать, в частности, в вопросах доступа к коммунальным услугам, достойному жилью, занятости и здравоохранению".
Юрова призвала государства-члены ЕС продолжать усилия, "чтобы все цыгане могли пользоваться теми же правами, что и любой другой гражданин Европы".
В докладе изложены наиболее важные тенденции, касающиеся четырех основных областей политики рамочной концепции ЕС для национальных стратегий интеграции цыган - образования, занятости, здравоохранения и жилья, - а также борьбы с дискриминацией и антигипсизмом (особой формой расизма, основанной на расовом превосходстве в отношении цыган).
Авторы доклада подчеркивают, что образование является той областью, в которой государства-члены выполняют наибольшую часть работы по содействию интеграции цыган.
1ов ар