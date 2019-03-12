Этот контент был опубликован 12 марта 2019 г. 18:09

Нью-Йорк (ООН). 12 марта. ИНТЕРФАКС - Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини назвала неприемлемым любое военное вмешательство в венесуэльский кризис.

"Никакое военное развитие ситуации как внутри страны, так и за ее пределами неприемлемо", - сказала Ф.Могерини, выступая на заседании СБ ООН.

"Решение (кризиса - ИФ) не может быть и не должно быть навязано извне", - отметила она.

По ее словам, решение должно быть "мирным, политическим и демократическим".

Ранее Ф.Могерини заявила, что истоки продолжающегося кризиса в Венесуэле являются политическими и институциональными, поэтому его решение может быть только политическим. В Евросоюзе считают, что народ Венесуэлы уже сильно пострадал, и настало время позволить ему самому определить свое будущее.

Она отмечала, что любые попытки поставить под угрозу неприкосновенность председателя Национального собрания Хуана Гуайдо вызовут очередную негативную реакцию международного сообщества.

"В этом отношении любая мера, которая может поставить под угрозу свободу, безопасность или личную неприкосновенность Хуана Гуайдо, будет представлять собой серьезную эскалацию напряженности и встретит решительное осуждение международного сообщества", - подчеркнула Ф.Могерини.

В Венесуэле в настоящее время наблюдается политический кризис. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо ранее объявил себя временным президентом. США, а также ряд европейских и латиноамериканских стран признали его законным лидером Венесуэлы. Венесуэльский президент Николас Мадуро считает действия оппозиции незаконными.

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