Этот контент был опубликован 16 апреля 2020 г. 16:41

Брюссель. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - В ЕС приветствовали состоявшееся в четверг взаимное освобождение и обмен задержанными лицами, связанными с конфликтом на востоке Украины.

"Это отрадный очередной шаг на пути к осуществлению одной из мер, согласованных на парижском саммите "нормандского формата" 9 декабря 2019 года. Европейский союз ожидает, что все стороны продолжат работу по выполнению минских соглашений, в том числе опираясь на рекомендации, согласованные в "нормандском формате", - говорится в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

В распространенном в Брюсселе документе отмечается, что ЕС вновь подтверждает свою поддержку работе "нормандского формата", ОБСЕ и трехсторонней контактной группы.

"Полное выполнение минских соглашений является единственным способом достижения устойчивого и мирного урегулирования конфликта на востоке Украины", - сказано в заявлении представителя ЕВС.

По его словам, постоянное прекращение огня, в том числе в ответ на призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, укрепит доверие и облегчит тяжелую гуманитарную ситуацию на местах.

В Брюсселе призвали Россию обеспечить свободу передвижения через линию соприкосновения для специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и гуманитарных организаций, а также доступ Международного комитета Красного Креста ко всем остающимся в заключении.

"Европейский союз остается верен своей твердой поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины", - подчеркивается в заявлении.

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