Этот контент был опубликован 27 сентября 2019 г. 11:14

Дубай. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Около двух тысяч демонстрантов были арестованы в Египте на прошлой неделе в связи с акциями протеста против президента страны Абделя Фаттаха ас-Сиси, сообщил в пятницу телеканал "Аль-Джазира".

По данным телеканала, протестующие призывали ас-Сиси уйти в отставку.

Также сообщается, что власти Египта заблокировали новостные сайты и ограничили доступ к мессенджерам.

Среди причин, побудивших недовольных на акции протеста, "Аль-Джазира" называет коррупцию и ухудшение экономической ситуации в стране.

В свою очередь президент Абдель Фаттах ас-Сиси в пятницу заявил об отсутствии причин для беспокойства в связи со складывающейся в Египте обстановкой.

"Причин волноваться нет. Благодаря египтянам Египет - сильная страна", - приводят западные СМИ слова президента, сказанные после возвращения из Нью-Йорка с Генассамблеи ООН.

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