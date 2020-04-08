Этот контент был опубликован 8 апреля 2020 г. 14:17

Дубай. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - В Египте в общенациональном масштабе продлевают на 15 дней комендантский час с целью сдержать распространение коронавируса COVID-19, сообщил в среду телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на премьера страны Мустафу Мадбули.

Таким образом, подобные меры будут действовать до 23 апреля.

Отмечается, что отныне комендантский час будет длиться не с 19:00, а с 20:00 до 6:00 (с 21:00 до 7:00 мск).

Также премьер заявил, что аэропорты останутся закрытыми еще на протяжении двух недель.

Значительная часть общественных учреждений и государственных служб в это время доступны не будут.

По состоянию на 8 апреля, в Египте диагностировали 1450 случаев заражения COVID-19, 94 человека с коронавирусом скончались. Между тем, 276 заболевших выздоровели.

1ви аю ри

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