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Этот контент был опубликован 13 июля 2018 г. 17:08 13.07.2018 - 17:08

Дубай. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Поезд сошел с рельсов в Египте поблизости от Каира, в результате пострадали как минимум 55 человек, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на местные власти.

Пострадавших направили в больницы, информации о погибших пока не поступало.

На место происшествия вблизи города Эль-Гиза прибыли службы для устранения последствий аварии. Причины происшествия пока неизвестны, отмечает агентство.

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