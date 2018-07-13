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Дубай. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Поезд сошел с рельсов в Египте поблизости от Каира, в результате пострадали как минимум 55 человек, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на местные власти.

Пострадавших направили в больницы, информации о погибших пока не поступало.

На место происшествия вблизи города Эль-Гиза прибыли службы для устранения последствий аварии. Причины происшествия пока неизвестны, отмечает агентство.

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Интерфакс