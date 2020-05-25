Этот контент был опубликован 25 мая 2020 г. 19:39

Дубай. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Ведущий профсоюз египетских медиков в понедельник предупредил, что если правительство не обеспечит врачей достаточными средствами защиты от коронавируса, то системе здравоохранения Египта будет грозить катастрофа, сообщает ливанское издание "Дейли стар".

"(Профсоюз - ИФ) предупреждает, что система здравоохранения может полностью рухнуть, что приведет к катастрофе, которая повлияет на всю страну; и это в том случае, если не будут устранены халатное отношение министерства здравоохранения и бездействие в отношении медицинского персонала", - цитирует издание выдержки из заявления профсоюза.

По данным профсоюза, коронавирус привел к смерти 19 врачей в Египте, и инфицировал более 350. В свою очередь в профсоюзе возложили ответственность за гибель медиков и за случаи их инфицирования на министерство здравоохранения.

В объединении считают необходимым снабдить всех врачей средствами индивидуальной защиты, подготовить персонал для работы со случаями коронавируса, а также брать анализы на это заболевание у всех, кто демонстрирует подозрительную симптоматику, или кто вступал в контакт с уже инфицированными.

"Дейли стар" напоминает, что за последние годы система здравоохранения Египта столкнулась с массовым отъездом врачей за рубеж, а между тем как в египетских больницах сейчас не хватает медицинских принадлежностей и средств защиты.

По данным портала Worldometer, отслеживающего статистику по важнейшим мировым событиям, в Египте на данный момент зафиксированы почти 18 тыс. случаев коронавируса. Скончались 783 инфицированных, выздоровели 4,9 тыс.

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