В Египте приняли закон о борьбе с фейковыми новостями
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Дубай. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Власти Египта развернули кампанию по борьбе с фейковыми новостями, которые, по их мнению, нацелены на подрыв авторитета президента Абдель-Фаттаха ас-Сиси, сообщает в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс.
Согласно новому закону, главный медиарегулятор страны получил право без решения суда блокировать аккаунты в социальных сетях за размещения фейковых новостей, если у этих страниц более 5 тыс. постоянных читателей.
Еще один закон позволяет блокировать веб-сайты, содержащие контент, "несущий угрозу национальной безопасности".
Критики данных законов обвиняют египетские власти в попытке подавить независимую журналистику.
Отмечается, что в последнее время в рамках кампании властей по усилению контроля над СМИ в Египте были заблокированы около 500 интернет-сайтов.
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Интерфакс