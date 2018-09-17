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Этот контент был опубликован 17 сентября 2018 г. 9:27 17.09.2018 - 09:27

Дубай. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Власти Египта развернули кампанию по борьбе с фейковыми новостями, которые, по их мнению, нацелены на подрыв авторитета президента Абдель-Фаттаха ас-Сиси, сообщает в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс.

Согласно новому закону, главный медиарегулятор страны получил право без решения суда блокировать аккаунты в социальных сетях за размещения фейковых новостей, если у этих страниц более 5 тыс. постоянных читателей.

Еще один закон позволяет блокировать веб-сайты, содержащие контент, "несущий угрозу национальной безопасности".

Критики данных законов обвиняют египетские власти в попытке подавить независимую журналистику.

Отмечается, что в последнее время в рамках кампании властей по усилению контроля над СМИ в Египте были заблокированы около 500 интернет-сайтов.

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