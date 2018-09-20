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Этот контент был опубликован 20 сентября 2018 г. 11:33 20.09.2018 - 11:33

Дубай. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Министерство туризма Египта организует санитарные проверки отелей Красного моря после гибели британских туристов в номере гостиницы Steigenberger Aqua Magic 5* на курорте Хургада, сообщил портал Elwatannews.

"Минтуризма обязал сотрудников санинспекций провести на курортах Красного моря тщательные проверки отелей и качества предоставляемых в них услуг после того, как летом в номере гостиницы Steigenberger Aqua Magic 5* в Хургаде были найдены тела двух британских туристов", - пишет портал.

В августе супружеская пара из города Бернли в Великобритании - 69-летний Джон Купер и его 64-летняя жена Сьюзен были найдены мертвыми в отеле. По предварительной информации, женщина, сотрудница филиала туроператора Thomas Cook в городе Бернли, скончалась от сердечного приступа, причина смерти супруга не установлена.

По данным портала, инспекторы проверят в отелях курортов Красного моря качество питьевой и водопроводной воды, алкоголя и питания, соблюдение норм кондиционирования помещений и хлорирования воды в бассейнах, качество уборки в номерах, на кухне и в ресторанах. По итогам проверки министерство планирует штрафовать гостиницы, которые не выполняют необходимые требования или же закрывать их, если нарушения окажутся серьезными.

"Необходимо повысить качество предоставляемых туристам услуг на египетских курортах. Для этого следует создать обучающие курсы для сотрудников общественного питания, отелей и других работников турбизнеса. Это поможет нам восстановить репутацию Египта как массового туристического направления с качественным сервисом", - цитирует портал губернатора провинции Красное море Ахмеда Абдаллу.

После смерти четы Купер и жалоб других гостей на плохое самочувствие британский туроператор Thomas Cook эвакуировал 301 туриста из этого отеля, в компании назвали это мерой предосторожности, связанной с тем, что появилась информация о возросшем числе заболеваний постояльцев отеля. Кроме того, возникли предположения, что муж их сотрудницы мог умереть от инфекции, полученной в гостинице. Также компания исключила из своего перечня почти 200 отелей из соображений безопасности клиентов или по причине несоответствия "строгим критериям качества".

Позднее британские СМИ сообщили, что причиной смерти супругов могли стать химикаты, которыми за несколько часов до их смерти был обработан соседний номер в отеле. Власти Египта опровергли эту информацию. По словам генпрокурора республики Набиля Садека, путешественники из Великобритании могли заразиться кишечной палочкой.

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