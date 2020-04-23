Дубай. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Власти Египта приняли решение продлить действие комендантского часа, введенного для борьбы с распространением нового типа коронавируса, на месяц священного для мусульман месяца рамадан.
"Частичный комендантский час останется в силе, он будет действовать с 21:00 завтрашнего дня до 06:00 утра. Эта мера будет действовать до конца рамадана", - приводят арабские СМИ слова премьера Египта Мустафы Мадбули.
В Египте ввели комендантский час 25 марта. Изначально он начинался с 19:00, однако в апреле эту меры немного ослабели. Он стал действовать с 20:00.
Рестораны в Египте закрыты, возможна только доставка и еда на вынос. Во время рамадана магазины в стране будут открыты до 17:00.
Ожидается также, что со следующей недели в Египте начнут возобновлять работу госучереждения.
Согласно данным минздрава Египта, с начала распространения коронавируса в стране зарегистрировано 3,6 тыс. случаев заболевания коронавирусом, 276 из них имели летальный исход.
В четверг с заходом солнца (около восьми часов вечера) у мусульман начался священный месяц рамадан. Окончание рамадана знаменует Ураза-байрам - праздник разговения, который продлится три дня. В этом году он придется на 24 мая.
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