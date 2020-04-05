Этот контент был опубликован 5 апреля 2020 г. 17:09

Дубай. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - Бывший премьер-министр Переходного национального совета Ливии Махмуд Джибриль скончался в Египте, сообщает в воскресенье агентство Bloomberg со ссылкой на арабские СМИ.

26 марта у Джибриля диагностировали коронавирус, с этого момента он находился на карантине в Каире.

Джибриль был премьер-министром с марта по октябрь 2011 года. Переходный национальный совет Ливии - временный орган власти, созданный противниками экс-главы Ливии Муаммара Каддафи. Создатели совета провозгласили его единственным законным органом власти в Ливии. В августе 2012 года, уже после смерти Каддафи, совет официально передал власть избранному парламенту страны.

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