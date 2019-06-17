Этот контент был опубликован 17 июня 2019 г. 20:35

Дубай. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Прокуратура Египта расследует обстоятельства смерти экс-президента страны Мухаммеда Мурси, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

Следователи изъяли камеры видеонаблюдения в зале суда, рассказали в прокуратуре.

Также власти собирают группу судмедэкспертов, которым предстоит установить причину его смерти.

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в возрасте 67 лет во время судебного заседания.

Экс-президент скончался после того, как он выступил перед судом. Источники агентства рассказали, что Мурси сам попросил о возможности выступить перед судом. Мурси во время выступления настаивал на том, что он до сих пор является президентом Египта и его дело должен рассматривать специальный трибунал, рассказал адвокат Мурси.

Мурси был президентом Египта с 2012 по 2013 год, когда он был смещен с этой должности в результате массовых протестов. На следующий день Мурси поместили под стражу.

В 2015 году суд в Египте приговорил Мурси к пожизненному заключению за шпионаж в пользу Катара, а позже - к смертной казни за планирование побега из тюрьмы. В 2016 году смертный приговор Мурси был отменен. Судебные разбирательства в отношении Мурси проходили до настоящего момента.

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