Этот контент был опубликован 29 марта 2019 г. 15:10

Брюссель. 29 марта. ИНТЕРФАКС - В Еврокомиссии обеспокоены ситуацией вокруг румынского кандидата на пост будущего главного прокурора ЕС Лауры Кодруца, заявил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"Мы очень внимательно следим за развитием ситуации, учитывая, что это происходит в рамках отбора прокурора для европейской прокуратуры... Комиссия призывает румынское правительство полностью уважать принцип открытого сотрудничества, как он определен в договоре (о Евросоюзе - ИФ), и поступать соответствующим образом при отборе европейского прокурора", - сказал пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе.

Он напомнил, что Брюссель уже выражал свою обеспокоенность состоянием правового государства в последнем докладе в рамках работы механизма сотрудничества и проверки для Румынии.

По словам представителя ЕК, в ЕС встревожены развитием событий в стране, которой важно сохранять курс реформ, и нельзя отступать от принятых Бухарестом обязательств.

Вместе с тем, М.Схинас заверил, что эта ситуация в стране не затрагивает ход выполнения Румынией ее полномочий председателя Совета ЕС. М.Схинас отметил "замечательный рекорд законодательных успехов по очень важным досье" за период румынского председательства.

"Работа председательства продолжается успешно, но, действительно, все эти события, о которых говорилось выше, осложняют политический климат и обязывают нас внимательно следить за ситуацией", - резюмировал представитель Еврокомиссии.

Европейские СМИ сообщали о противодействии румынских властей выдвижению на пост главного прокурора ЕС бывшего генерального прокурора и бывшего главного прокурора Национального антикоррупционного управления Румынии Л.Кодруца Кёвеши, которая известна тем, что привлекла к суду многих коррупционеров, имевших отношение к властным структурам страны.

В настоящий момент, согласно публикациям, она находится в Румынии под юридическим надзором, ей запрещено общаться с представителями СМИ и покидать страну.

Кандидатуру Л.Кодруца Кёвеши поддерживает Европейский парламент.

1ов эф

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!