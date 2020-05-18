Брюссель. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Соответствующие службы Европейской комиссии (ЕК) изучат решение Федерального сетевого агентства Германии (Bundesnetzagentur, BNA) по запросу компании "Северный поток-2" (Nord Stream 2) об освобождении от правил директивы ЕС по газу, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель ЕК.

"С учетом измененной директивы по газу, вступившей в силу 23 мая 2019 года, ЕС имеет четкие правила, которые применяются ко всем газопроводам с европейского рынка и на европейский рынок. Статья 49а директивы по газу гласит, что государства-члены могут предоставлять ограниченные по времени освобождения от правил директивы для газопроводов из третьих стран, проходящих по территории ЕС, прокладка которых завершена к 23 мая 2019 года", - объяснил собеседник агентства.

Отметив, что из "Северного потока-2" обратились к германским властям с просьбой о таком освобождении, представитель ЕК указал на то, что "именно заявитель должен доказать, что условия для подобных освобождений выполнены - в данном случае доказать, что газопровод завершен, - а германский регулирующий орган должен оценить и принять решение по полученным заявкам".

По его словам, Еврокомиссия принимает к сведению принятое 15 мая Bundesnetzagentur решение по запросу компании "Северный поток-2" об освобождении от правил директивы по газу, применяемым к газопроводам из третьих стран, проходящим по территории ЕС, прокладка которых завершена к 23 мая 2019 года.

"Насколько мы понимаем, Агентство Bundesnetzagentur пришло к выводу, что "Северный поток-2" не квалифицируется как газопровод, "завершенный" к 23 мая 2019 года, и поэтому к нему должны применяться соответствующие правила ЕС. Однако мы еще не получили окончательного решения и поэтому не можем более подробно комментировать существо этого решения", - отметил представитель ЕК.

Он добавил, что в соответствии с директивой по газу это решение было принято на национальном уровне, и Еврокомиссия не участвовала в процедуре принятия решения.

"Как только службы комиссии получат это решение, они изучат его в рамках общей компетенции комиссии следить за тем, чтобы государства-члены правильно выполняли правила ЕС", - резюмировал собеседник агентства.

Как сообщалось, Федеральное сетевое агентство ФРГ отказало в освобождении "Северного потока-2" от правил газовой директивы ЕС. В заявлении регулятора сказано, что "заявка Nord Stream 2 AG на освобождение от регулирования части "Северного потока-2" была отклонена".

Акционерное общество Nord Stream 2 направило заявку в Федеральное сетевое агентство ФРГ об освобождении от норм газовой директивы в начале 2020 года. Теоретически возможность освобождения от регулирования предусматривается законодательством ФРГ, но распространяется только на газопроводы, которые были достроены до мая 2019 года. Газопровод Nord Stream 2 достроен не был. В заявке акционерного общества приводился тот аргумент, что понятие "достроен" или "окончен" не нужно трактовать узко, но регулятору этого показалось недостаточно.

Сетевое агентство также отмечает, что государства ЕС могли направить свою позицию относительно рассматриваемой заявки. Также регулятору было направлено совместное заявление польской PGNiG SA и ее германской дочки PGNiG Supply & Trading GmbH. "Ни одна из стран-участниц, ни привлеченные стороны не разделили точку зрения Nord Stream 2 AG относительно смысла термина "завершение", - отдельно подчеркивается в релизе.

Специалисты считают, что теперь собственник Nord Stream 2 подаст апелляцию в высший земельный суд Дюссельдорфа.

4 апреля прошлого года Европарламент принял обновленную директиву (закон Евросоюза), распространяющую правила газового рынка ЕС на трубопроводы, проложенные из стран, не входящих в союз, в том числе Nord Stream 2. Среди главных положений директивы - разделение компаний, поставляющих газ, и компаний, его транспортирующих. Это означает, что компания-оператор "Северного потока-2" должна быть независимой от "Газпрома" (MOEX: GAZP), а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии.

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